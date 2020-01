Die leidigen Parkplätze

Und dann gab's bei der Ausschussdebatte über den Kindergarten Reihenzach noch Diskussionen über das leidige Thema Verkehr. Seien denn genügend Parkplätze vorhanden, wollte Walter Drebinger (CSU) wissen. Von den elf Stellflächen vor dem Gebäude sind wohl fünf für den Abhol- und Bringdienst gedacht.

Später einmal entsteht dort ein Wohngebiet, also könne man dann auch mal an der Straße halten, sagte Bürgermeister Hacker (SPD). Theoretisch ginge in der Anfangszeit sogar eine Schotterfläche, die Hacker aber nicht für nötig hält. Außerdem baue man doppelt so viel wie nötig. Für Retta Müller-Schimmel (Grüne) waren das deutlich zu viel. Sie fand es "ganz schrecklich, dass so viel über Parkplätze geredet wird", denn man könne ja mit dem Rad kommen. Sie forderte eine getrennte Abstimmung über Kindergarten und Stellplatzkonzept, was die Ausschuss-Mehrheit freilich verwarf.

Auch äußerte sich CSU-Fraktionsvorsitzender Bernhard Schwab (CSU). "Meine liebe Retta", sagte er, "das ist realitätsfremd." Die Eltern seien nun mal mit dem Auto unterwegs und liefern ihre Kleinkinder ab. Diese Leute seien alle berufstätig und meistens gerade auf dem Weg zum Arbeitsplatz. Sie hätten keine Zeit, mal einfach so mit dem Rad zu kommen, sagte Schwab. bp