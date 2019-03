Die Lehrer hören Gedichte und Balladen

Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV), Kreisverband Ebern, lädt für den Mittwoch, 20. März zu seiner Mitgliederversammlung ein. Neben dem Rückblick und dem Bericht aus dem Personalrat sollen vor allem BLLV-Themen behandelt werden. Gedichte und Balladen von und mit dem pensionierten Lehrer Walter Dold aus Rentweinsdorf runden die Zusammenkunft ab. Die Veranstaltung findet um 15 Uhr im Gasthof "Post" (Gall) in Ebern statt. Der BLLV ist die Standesvertretung der Lehrer an den Grund- und Mittelschulen in der Region und ganz Bayern. jf