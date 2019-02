Die Lehre vom richtigen Schnitt

"Volles Haus" beim Gartenpflegekurs: Komplett besetzt waren die Plätze im Gasthof "Haarther Keller" anlässlich des ersten Teils der traditionellen Gartenpflegekurse. "Kübelpflanzen, der Traum vom sonnigen Süden" (Referent Thomas Neder) und "Schmetterlige im Garten" (Referent Günther Reif) sorgten für Frühlingsstimmung und weckten große Lust auf das so langsam wieder erwachende Gartenjahr.

In seinem Vortrag stellte Thomas Neder zahlreiche Kübelpflanzen vor, die auch im Winter blühen und ohne die Gunst eines Wintergartens kultiviert werden können. Diskutiert wurden daneben auch Kübelpflanzenklassiker, Kübelpflanzen mit essbaren Früchten und kletternde Schönheiten. Nicht fehlen durften natürlich auch Hinweise zur Überwinterung, Bewässerung, Düngung und zum Pflanzenschutz. Ein kleiner Snack mit Häppchen von Baumtomate, Passionsfrucht und Kumquat rundete den Vortrag schmackhaft ab.

Ein richtiges Gartenparadies mit über 60 Schmetterlingsarten hat sich Günther Reif (Vorsitzender des Kreisverbandes Kulmbach) in seinem Garten im Raum Kulmbach geschaffen. Hieraus stellte er zahlreiche Vertreter unterschiedlichster Schmetterlingsfamilien vor und warb für einen blütenreichen Garten, der vom Vorfrühling bis in den Spätherbst hinein eine bunte Blütenpracht anbietet. Ebenso machte sich Reif für einen blumenreichen Rasen, sprich Wiese, und für wilde Ecken mit Brennnesseln und Co. als wichtige Nahrungs- und Futterpflanzen stark.

Den Obstbaumschnitt in Theorie und Praxis gab es im zweiten und dritten Teil der Gartenpflegerausbildung. Moderne Formen der Beerenobsterziehung demonstrierte Thomas Neder im Obstlehrgarten. Hochstammpyramide, Spindel, Drei-Ast- und Ein-Ast-Erziehung wurden hierbei an Johannisbeeren demonstriert. Beim Wein stand der waagerechte und senkrechte Kordon im Fokus der Schnittvorführungen. Weiterhin gab es hilfreiche Praxistipps für den Schnitt von Sauerkirsch- und Apfelspindeln, für den Schnitt von Pfirsichen, Kiwis und vieles mehr. Den Abschluss bildeten Schnittvorführungen an zwei Apfel-Pyramidenkronen. Hierbei wurde gezeigt, dass man mit relativ wenig Schnittaufwand einen auch in der Höhe gut beherrschbaren Hochstamm ziehen kann.