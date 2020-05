Die leere Kurstadt

Meaghan Gunn kam vor 17 Jahren nach Bad Kissingen. Für ein Projekt lief sie zum ersten Mal bewusst, mit offenen Augen, durch die Stadt. Sie fotografierte Gebäude, die sie besonders eindrucksvoll fand. Denn die 23-Jährige studiert im zweiten Semester Kommunikationsdesign in Würzburg, wo sie neben Kursen der Typografie, Ästhetik, oder Illustration auch Kurse zur Fotografie besucht. Für ein Projekt in diesem Fach war Meaghan schnell klar, dass sie sich dem Thema Architektur widmet. Weil sie wegen Corona im Elternhaus in Bad Kissingen war, sollten es also die Gebäude in der Kurstadt werden.

Die Halbschottin fotografierte alle Gebäude, die sie besonders schön oder eindrucksvoll fand. Weil sie während des Fotografierens mit Winkel, Bildausschnitt und Kameraeinstellungen beschäftigt war, fiel Meaghan erst im Nachhinein auf: "Irgendwie sind nirgendwo Leute zu sehen. Da ist mir erst aufgefallen, wie leer es wirklich auf den Bildern ist." Denn die Aufnahmen entstanden in der Zeit, in der die Menschen wegen der Ausgangsbeschränkung zu Hause geblieben waren. "Normalerweise hat man beim Fotografieren von solchen Plätzen und Gebäuden immer das Problem, dass die ganze Zeit Menschen durchs Bild laufen", stellt sie fest. "Für eine Kurstadt ist das echt ungewöhnlich. Ich wohne schon so lange hier und es ist immer was los."

Um ihren Feststellungen Ausdruck zu verleihen, färbte sie die Bilder in Schwarz-Weiß. Damit die Fotografien einen abstrakten Hauch bekommen, bearbeitete sie auf einer Kopie den Himmel schwarz. So verdeutliche sich die Einsamkeit, in der die Gebäude stehen. Die Bilder sollen ebenso Trauer und Stillstand abbilden. Die dichte Wolkendecke am grauen Himmel verdeutliche zum einen die trübe Stimmung, zum anderen stelle sie die Bauwerke in den Vordergrund.

Am Ende gab Meaghan nicht einfach nur ein Fotoprojekt ab, sondern nahm sich etwas mit: "Ich lebe schon so lange hier und kenne die Stadt, aber erst durchs Fotografieren merkt man, dass hier echt schöne Gebäude stehen." Die 23-Jährige veröffentlicht weitere künstlerische Werke auf Instagram unter @maartbygunndi.