Die Lebenshilfe dankt Stefan Müller

Fast 150 Gäste waren gekommen, um Stefan Müller "Auf Wiedersehen" zu sagen. Der bisherige Geschäftsführer der Lebenshilfe Erlangen geht nach 26 Jahren in den Ruhestand. In allen Redebeiträgen kam große Wertschätzung und Dankbarkeit zum Ausdruck, geht aus einer Pressemitteilung der Lebenshilfe hervor. Bürgermeisterin Elisabeth Preuß (FDP) zog Vergleiche zum Fußball und sagte: "Stefan Müller hat in der Champions League gespielt, was die Lebenshilfe betrifft." Der Vorstand betonte, wie großartig er die Arbeit des Vorstands begleitet und gelenkt habe.

Geradezu rührend war die Rede von Günter Hammerl und Anna Gabriel vom Vorstandsbeirats, in dem Menschen mit Behinderung ihre eigenen Interessen vertreten: "Herr Müller, Sie interessieren sich für uns. Wir verlieren einen guten Mann. Vergessen Sie uns und die Lebenshilfe nicht." Hammerl ließ es sich nicht nehmen, Müller einen Orden zu verleihen. Als weitere besondere Ehrung erhielt der 62-jährige die Goldene Ehrennadel der Bundesvereinigung Lebenshilfe, überreicht von Ralf Rauch, Bundesvorstand, und Jürgen Auer, Geschäftsführer des bayerischen Landesverbandes der Lebenshilfe. Diese Auszeichnung ist die höchste, die es in der Lebenshilfe gibt.

Müller selbst hatte das Schlusswort und hob hervor, dass er es als großes Glück empfunden hat, eine so sinnvolle, erfüllende und gestaltende Aufgabe über diesen langen Zeitraum ausüben zu dürfen. Er freue sich über diesen schönen Abschied, dankte allen Weggefährten und wünschte seinem Nachfolger Kristian Gäbler und dem Vorstand alles Gute und Kraft für zukünftige Vorhaben. red