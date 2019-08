Die lange und unglaubliche Reise dreier Kreuze

Am Kirchenplatz haben drei Sühnekreuze ihren neuen Standort gefunden. Seit den 1970er Jahren waren sie im Schlossgraben von Herzogenaurach aufgestellt gewesen. Bei den anstehenden Bauarbeiten zum Bau des Rathauses mussten diese Zeugnisse einer alten Rechtsordnung von ihrem Standort weichen. Helmut Fischer von der Deutschen Steinkreuzforschung und Kreisheimatpfleger Manfred Welker hatten den Kirchenplatz als neuen Standort vorgeschlagen und freuen sich, dass ihre Anregung aufgenommen wurde.

"Käppele" erbaut

Sühnekreuze aus Stein waren vor der Einführung der Cautio Criminalis Carolina im Jahr 1532 häufig Teil eines Vertrages, der zwischen zwei Parteien in einem Totschlagsprozess ausgehandelt wurde. Diese drei Kreuze befanden sich ursprünglich an der Kapelle südlich der Flurbezeichnung "Kapellgaerten" (nunmehr Würzburger Straße), wie die Katasterkarte aus dem Jahr 1826 zeigt. Bereits das Herzogenauracher Urbarbuch von 1560 erwähnt den Graben "oberhalb der 3 Kreuze" als Grenze des Fischwassers der Aurach.

1716 ließ die hiesige Bürgerswitwe Kunigunda Wiesner das ältere sogenannte "Käppele" bei diesen drei Steinkreuzen erbauen. Daneben stand auch die sogenannte weiße Marter, die sich jetzt ebenfalls am Kirchenplatz befindet. 1881 war in der Würzburger Straße in unmittelbarer Nähe der Kapelle die Maschinenspinnerei Dickas und Compagnie errichtet worden. 1889 übersiedelten die "Vereinigten Fränkischen Schuhfabriken vorm. Max Brust vorm. B. Berneis AG" nach Herzogenaurach und übernahmen das Gebäude. Außerdem wurde der Kapellenacker angekauft und vertraglich die Versetzung der Kapelle vereinbart.

Stadtschreiber Johann Schürr hat als Zeitzeuge die Neueinweihung der Dreifaltigkeitskapelle miterlebt. Nach seinen Aufzeichnungen wurde am 24. Juni 1897 die Dreifaltigkeitskapelle an ihrem neuen Standort eingeweiht. Den Bau hatte Elise Zimmerer, Witwe des Bierbrauers Friedrich Zimmerer bei der weißen Marter errichten lassen. Da die Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht war, feierte das obere Stadtviertel, die Kalchgrube genannt, ihr Kirchweihfest am Dreifaltigkeitssonntag. Diese Tradition hielt besonders das Gasthaus Frische Quelle aufrecht. Auch wurde die Kapelle in einen Bittgang der Pfarrei St. Maria Magdalena mit einbezogen.

Beschädigte Säulen

Allerdings erwies sich der Standort an der Straßengabelung Würzburger Straße/Welkenbacher Kirchweg im Laufe der Zeit als verkehrstechnisch ungünstig. Daher wurde die Kapelle nochmals versetzt, dieses Mal um 600 Meter den Welkenbacher Kirchweg hinauf.

Hans Polster, der damalige Besitzer, außerdem Schwiegersohn und Nachfolger des Erbauers, gab hierzu sein Einverständnis. Die Kosten der Versetzung und des Wiederaufbaues hatte die Stadt Herzogenaurach übernommen. Sie lagen damals bei rund 4000 Euro. Die neue Kapelle erhielt ihren Standort direkt neben dem "Hohen Kreuz".

Neben der Kapelle befanden sich die ebenfalls versetzten Martersäulen, die drei Steinkreuze und ein Kreuz mit einem Korpus. Die Deutsche Steinkreuzforschung und Kreisheimatpfleger Richard Tille hatten gemeinsam mit einer Privatinitiative deren Versetzung ermöglicht.

Allerdings waren bereits 1974 die Martersäulen beschädigt, auch die Kapelle war ruinös, besonders die Fenster waren demoliert worden. Daher erhielt diese 1976 neue Buntglasfenster. Besonders stark engagierte sich hier die CAJ. Die Wiedereinweihung erfolgte am Freitag, den 7. Mai 1976.

Die gefährdeten Steinkreuze und die Martersäulen wurden in die Innenstadt von Herzogenaurach versetzt. Auf Vorschlag von Kreisheimatpfleger Richard Tille wurde die weiße Marter in den Schlosshof von Herzogenaurach, vor dem Eingang zum Stadtmuseum wieder aufgestellt. Die Steinkreuze wurden an die Innenseite der Schlossmauer versetzt und wechselten dann erneut, dieses Mal an die Rückseite der Stadtkasse bzw. des Sitzungssaales des 1967 errichteten neuen Rathauses.

Vorgespräche mit Stadtpfarrer Helmut Hetzel hatten ergeben, dass von Seiten der katholischen Stadtpfarrei keine Einwände gegen einen neuen Standort auf dem Grünstreifen am Kirchenplatz, an der Kircheneinfriedungsmauer zwischen dem kleinen und dem großen Spital bestanden.

Fischer und Welker hoffen, dass die Sühnekreuze nunmehr ihren endgültigen Standort gefunden haben, wo sie vor dem Straßenverkehr oder Vandalismus geschützt sind.