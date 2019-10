Die Lange Nacht für die Orgel

Wer weiß, wie oft die Uhren im Herbst noch zurückgestellt werden? Am morgigen Samstag ist das auf jeden Fall noch einmal so. Der evangelische Orgelbauverein nimmt dies zum Anlass, zum zweiten Mal eine "Lange Nacht für die Orgel" anzubieten. Die Kirche in der Von-Seckendorff-Straße wird von 19 bis 22 Uhr geöffnet sein, und man kann nach Lust und Laune kommen und gehen, zuhören oder auch im Foyer etwas trinken. Kantor Gerald Fink freut sich besonders, dass das Vorhaben einer neuen Orgel von vielen Gruppen mit einem bunten Programm unterstützt wird. Es gibt Musik verschiedenster Art, zwar alles "ohne Orgel", aber alles "für die Orgel". Es singen und musizieren die Bläsergruppe "Querblechein" ab 19 Uhr und das Vokalensemble "Ton in Ton" ab 19.20 Uhr. Nach einer Pause bietet ab 20 Uhr Gabriele Joppien Gesang und Lyrik, und ab 20.20 Uhr singen die "Unity-Singers" aus Heroldsberg. Die letzte Stunde wird vom Kammerorchester Herzogenaurach "concertino ducale" ab 21 Uhr und von "Cantus Vox" ab 21.20 Uhr gestaltet. Der Eintritt ist frei, Spenden für die neue Orgel sind willkommen. red