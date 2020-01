Die Reihe "Hands on - Bambergs Forschung live" setzt am Samstag, 11. Januar, ihren Fokus auf das Institut für Orientalistik an der Universität Bamberg: Ab 18 Uhr bietet die "Lange Nacht der Orientalistik" die Gelegenheit, alle sieben Disziplinen des Instituts im Gebäude am Schillerplatz 17 kennenzulernen. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei. Neben Vorträgen beispielsweise zum Menschenbild im Koran berichten Studenten von Exkursionen nach Tadschikistan oder Israel und stellen Reisefotografien aus. Studieninteressierte erhalten Informationen über die angebotenen Studiengänge. Außerdem gibt es persisches Theater, libanesische Kurzfilme und mit dem Programmpunkt "Rhythmen aus tausendundeiner Nacht" eine Einführung in die iranische Trommelkunst. Weitere Informationen und das komplette Programm gibt es unter www.uni-bamberg.de/arabistik/news. red