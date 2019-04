Die lange Nacht der Liebe im E.T.A.-Hoffmann-Theater

Kann mir jemand sagen, was Liebe ist? - saget mir ieman, waz ist minne? Immer wieder neu geben Minnesänger wie Walther von der Vogelweide oder auch Ed Sheeran ihrem Publikum Antworten auf diese ewig gleiche Frage. In einer langen Nacht der Liebe stellen Studenten und Lehrende der Otto-Friedrich-Universität Bamberg am Freitag, 10. Mai, ab 18 Uhr in der "Treffbar" im ETA-Hoffmann-Theater Bamberg die Lieder der alten Meister auf Mittelhochdeutsch, versehen mit Erläuterungen und Kommentaren, dem Publikum vor. Und zwar solange, bis der Morgendrache seine Klauen durch die Fensterläden geschlagen hat und der letzte Minnesänger Oswald von Wolkenstein den Abgesang spricht.

Der Eintritt zu diesem Minnesangmarathon ist frei und bis zum Ende gegen 7.30 Uhr jederzeit möglich. red