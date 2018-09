Die Landwirtschaft lädt ein

stephan herbert fuchs Neben dem Kreiserntedankfest gibt es bereits am Samstag eine große Landmaschinenausstellung und am Sonntag einen Tag der offenen Tür mit einem bunten Rahmenprogramm beim Landmaschinenpark Neff , der 60-jähriges Firmenjubiläum feiert. Prominenter Gast beim Kreiserntedankfest am Sonntag ab 10.30 Uhr ist der stellvertretende Präsident des Bayerischen Bauernverbandes (BBV), Günther Felßner, aus dem Nürnberger Land. Zuvor wird Kreisobmann Wilfried Löwinger das Jahr aus Sicht der Bauern Revue passieren lassen. Neben einigen Grußworten wird auch der Kulmbacher Landfrauenchor unter der Leitung von Ulrike-Regina Böhmann auftreten.

Bereits ab 9.30 Uhr gibt es einen Festgottesdienst, den der evangelische Pfarrer Elmar Cromer aus Neudrossenfeld halten wird. Nach dem Mittagessen, für das die Dorfgemeinschaft der Ortsvereine aus Pechgraben sorgen wird, gibt es eine Landtechnikausstellung sowie Info-Stände und Aktionen des BBV, des Maschinenrings Kulmbach, der Ringe junger Landfrauen und Landwirte und des Amtes für Landwirtschaft. Speziell für die jüngsten Besucher wird ein eigenes Programm mit Kinderschminken, Tretschlepperparcours und Hüpfburg aufgebaut. Für die musikalische Unterhaltung bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen sorgt die Schorgasttaler Blasmusik.

Nicht mehr wie anno dazumal

Vor allem auch die außerlandwirtschaftliche Bevölkerung ist herzlich eingeladen, sagt BBV-Geschäftsführer Harald Köppel. "Die Landwirtschaft wurschtelt nicht mehr so wie anno dazumal, sondern setzt auf modernste Technik", so Kreisobmann Löwinger. Deshalb habe man sich auch entschieden, das Kreiserntedankfest einmal nicht auf einem Betrieb, sondern bei einem Landtechnikhändler zu feiern.

"Wir werden deshalb auch alles zeigen, was wir zu bieten haben", sagte Hans-Dieter Neff, Geschäftsführer des gleichnamigen Landmaschinenparks.

Der Landmaschinenpark öffnet seine Tore an beiden Tagen, Samstag, 22. September und Sonntag, 23. September, jeweils um 9.30 Uhr. Samstag zur Landmaschinenausstellung, Sonntag zum Kreiserntedank mit Gottesdienst und buntem Rahmenprogramm. Das Unternehmen ist in Pechgraben 36 in 95512 Neudrossenfeld zu finden.