Die Kur und das Heilwasser

Beim Heilwasser-Tasting am Mittwoch, 4. März, erfahren Teilnehmer alles rund um das Thema Heilwasser: Eine Brunnenfrau erklärt die geschichtliche Entwicklung des Heilwasserausschanks und die Wirkweisen der unterschiedlichen Quellen. Am Freitag, 6. März, ab 20 Uhr besteht die Möglichkeit, mit dem Nachtwächter im flackernden Laternenlicht verborgene Winkel zu entdecken und im Mondschein der Ballade vom Ritter Kunibert zu lauschen. Am Samstag, 7. März, findet mit der Führung durch die Altstadt und die historische Kuranlagen ein Klassiker unter den Führungen statt. Dabei lernen Teilnehmer Bad Kissingens idyllische Altstadt sowie die historischen Kuranlagen und ihre Gebäude von innen kennen. Foto: red/Heij Shin