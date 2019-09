Am kommenden Samstag, 28. September, feiert der Verein für Ganzheitliche Gesundheit Lorenga sein zehnjähriges Bestehen. Im Kulturraum geht es um 13.30 Uhr los. Als Gastredner konnte der Medizinaufklärer und Bestsellerautor Gerd Reuther gewonnen werden. Er wird einen Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema "Die Kunst, möglichst lange zu leben" halten. Anmeldung unter Telefon 0151/42833705 oder per Mail an: anja.gerber@freenet.de, erbeten. red