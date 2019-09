Einen Einblick in die Technik des Goldschmiedens bietet im Rahmen eines VHS-Workshops die Schmuckdesignerin Anja Schöpke. Er findet statt am Freitag, 13. September, von 18 bis 20.30 Uhr und am Samstag, 14. September, von 10 bis 17 Uhr in ihrer Werkstatt in Massenhausen. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 09561/882559 oder online unter www.vhs-coburg.de möglich. red