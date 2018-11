Die Kunst des Gesprächs in der Medizin

Zu einem medizinisch-philosophischen Abend lädt die Hospizakademie Bamberg am heutigen Mittwoch, 28. November, um 19 Uhr ein. Als die große Kunst der Medizin gilt es, die naturwissenschaftlich erarbeitete Diagnose in den individuellen Lebenslauf des Patienten einzubeziehen. Dies ist Hermeneutik und wird bisher weder an Krankenpflegeschulen noch an medizinischen Fakultäten gelehrt. An diesem Punkt setzt die Veranstaltung an und geht auf "die Kunst des Gesprächs - Hermeneutik in der Medizin" ein. Der Abend wird von Dr. Thomas Bohrer (Chefarzt für Thoraxchirurgie am Klinikum Kulmbach, Magister der Philosophie) gestaltet und ist kostenfrei - Spenden erwünscht. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.hospiz-akademie.de oder werktags telefonisch unter 0951/9550722. red