Die Kunst des Brotbackens

Im Museumspädagogischen Zentrum der Museen im Kulmbacher Mönchshof (Mupäz) findet am Donnerstag, 10. Oktober, ab 18 Uhr ein besonderer Backkurs in Kooperation mit dem Verein Slow food Oberfranken statt. Eine Kurzführung durch das Bayerische Bäckereimuseum rundet das Seminar ab. Anlässlich des "Tags der Regionen" wird Brotsommelier Andreas Fickenscher aus Münchberg mit den Teilnehmern ein "Heimatbrot I" unter Verwendung regionaler Zutaten wie zum Beispiel Kartoffeln backen.

Im Frühjahr 2020 geht es in einem weiteren Kurs "Heimatbrot II" um regionale Brotaufstriche. Andreas Fickenscher erklärt: "Das Projekt Heimatbrot ist auf den Aufbau von regionalen Handelsbeziehungen zwischen Landwirten, Handwerksbäckern und Gastronomen ausgerichtet. Dies sichert Arbeitsplätze und den Anbau alter Sorten und festigt die Wertschöpfungsketten von Gastronomen und Bäckern in der Region." Am 10. Oktober hätten die Teilnehmer des Kurses die Möglichkeit, die Rezeptur des oberfränkischen "Heimatbrots" kennenzulernen und zu erproben.

Anmeldungen sind möglich per E-Mail unter info@kulm- bacher-moenchshof.de oder oberfranken@slowfood.de sowie telefonisch unter der Nummer 09221/805-14. red