Die Kunst der Rede

Die Katholische Landvolkbewegung der Diözese Würzburg veranstaltet am Samstag, 7. März, von 9 bis 18 Uhr einen Rhetorik-Grundkurs in Haßfurt. Inhalte sind die Grundregeln der Rhetorik: frei und sicher sprechen und die Redeangst in den Griff bekommen. Es sind keine Voraussetzungen erforderlich. Veranstaltungsort ist das Diözesanbüro Haßberge in Haßfurt (nähere Informationen und Anmeldungen unter der Telefonnummer 0931/38663721 oder E-Mail klb@bistum-wuerzburg.de). ft