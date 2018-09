Die Katholische Erwachsenenbildung Bamberg bietet ein Seminar mit dem Titel "Die Kunst der Achtsamkeit" an. Die Achtsamkeitspraxis - sei es als Meditation oder innere Haltung - wirkt in das tägliche Leben, gibt uns Wachheit und Gelassenheit. Sie verhilft uns zu mehr Wertschätzung uns selbst und anderen gegenüber. Das Seminar bietet viele Möglichkeiten, die Qualität von Achtsamkeit zu erleben. So werden etwa Atmungs- und Bewegungsübungen sowie Meditation gelehrt. Die Veranstaltung findet am Samstag, 29. September, von 10 bis 15 Uhr in der Praxisgemeinschaft Promenadestraße 17 in Bamberg statt. Weitere Informationen und Anmeldung gibt es telefonisch bei KEB Bamberg, 0951/9230670, oder per Email an kath.bildung-ba@t-online.de. red