Die Kulturlandschaft um Kümmersreuth

Am Sonntag, 23. September, führt Bernhard Christoph aus Klosterlangheim im Rahmen der Bayern-Tour- Natur der Kreisgruppe des Bundes Naturschutz auf einem vier Kilometer langen Rundgang durch die Kümmersreuther Flur und erläutert die dortigen Veränderungen aus kultureller und historischer Sicht. Er wird dabei auf die alten und die aktuellen Verkehrswege, die vorgeschichtliche Besiedelung, die Ortsentwicklung sowie die ursprüngliche und neue Nutzung der Flur eingehen. Dabei wird die Kreisgruppe des Bundes Naturschutz auch das Areal der geplanten Steinbrucherweiterungen in Augenschein nehmen. Aus kulturhistorischer Sicht interessant dürfte auch die Forschungsgeschichte zum ältesten bekannten Bürger der Stadt Bad Staffelstein sein, dessen Überreste bei Kümmersreuth gefunden wurden. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Kümmersreuth am Ortsende Richtung Wattendorf beim ehemaligen Gasthof "Fränkischer Jura". red