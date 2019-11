"Die Kultur hat gewonnen"

Mit dem Fränkischen Tag beginnt auch für Patricia Alberth der Vormittag - allerdings liegt die Tageszeitung bei der Leiterin des Zentrums Welterbe Bamberg nicht auf dem Frühstücks- sondern auf dem Bürotisch. Im "Schnelldurchgang" überfliegt sie für sie relevante Artikel. Dazu gehören Beiträge zur OB-Wahl 2020, Stadtentwicklungs-, Gärtner-, Bildungs- und Tourismus-Themen sowie internationale Bezüge zu Bamberg. Auch für die vielfältigen kulturellen Angebote in der Stadt interessiert sich Alberth und hat freudig zur Kenntnis genommen, dass die "Berichterstattung hier zugenommen und gewonnen hat".

Ein kurzer Wunschzettel

Aber nicht nur über ihre Lesegewohnheiten berichtet die 42-Jährige am Montag in der FT-Lokalredaktion. Als weiterer externer Gast in der "Feedback-Fabrik" soll sie auch Lob, Kritik und Wünsche äußern, schließlich ist es Ziel dieser Reihe, den FT noch ein Stück besser zu machen und auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten.

So wünscht sich Patricia Alberth das eine oder andere soziale Thema mehr im Blatt und einen Fokus auf den Bereich Nachhaltigkeit. Ein Punkt stört sie seit ihren ersten Tagen in Bamberg: "Das Ungleichgewicht zwischen Bambergs Darstellung in der Zeitung als Ort, wo man seines Lebens oder zumindest seines Seitenspiegels nicht sicher ist und der doch eher behüteten Realität."

Lob für Gottesdiensttest

Die überdurchschnittliche Lebensqualität in der Stadt käme neben den vielen Polizeimeldungen zu kurz, obwohl diese doch für die Mehrheit der Bürger entscheidender sei als "nächtliche Rangeleien in der Sandstraße". Daneben verteilte Alberth viel Lob für verständliche Infografiken, Pro- und Kontra-Argumente bei umstrittenen Themen oder auch den Gottesdiensttest: "Den fand ich klasse. Er hat dazu angeregt, sich auch einmal die Kirchen im Landkreis anzusehen." mm