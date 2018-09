Die Kuliks fühlen sich in Ahorn zu Hause

Sie sind ein wahrlich sehr nettes Ehepaar, Adelheid und Hubert Kulik, die am Mittwoch ihre diamantene Hochzeit im Kreise vieler Gäste feiern konnten - und das in einem schmucken Haus in der Langen Gasse 6.

Im selben Ort geboren

Hubert Kulik wurde am 1. November 1932 und Oma Adelheid - wie sie in der Familie liebevoll genannt wird - am 3. Mai 1933 in Ruda Slaska in Oberschlesien geboren. Wie es halt des Öfteren so ist - man "heiratet über den Mist", erzählten die beiden scherzhaft an ihrem Jubeltag. In der Schule und im Dorf kannten sie sich beide von Jugend an und daraus entwickelte sich die Liebe. Während Hubert Kulik 37 Jahre untertage im Bergwerk schuftete, kümmerte sich Adelheid Kulik aufopferungsvoll um die drei Kinder Kornelia, Heinrich und Bernard und um den ganzen Haushalt. Besonders stolz sind die Jubilare auf ihre sechs Enkelkinder und fünf Urenkel.

1988 zogen beide nach Deutschland und wohnen seit 1989 in Ahorn, wo sie ein Haus gekauft hatten. Trotz vielem Fleiß im Leben gönnten sich beide auch des Öfteren einen schönen Urlaub. Es zog sie immer wieder auf die Nordseeinseln.

VdK und Schrebergärten

Hubert Kulik ist VdK-Mitglied, und die Schrebergärten haben es ihm auch angetan. Liebevoll betreut Tochter Kornelia rund um die Uhr ihre Eltern. "Wir fühlen uns in Deutschland sehr wohl und möchten nicht mehr in unsere ursprüngliche Heimat zurück", ließ Hubert Kulik am Tag der diamantenen Hochzeit freudig wissen. dav