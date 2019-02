Die Kugeln rollen schon

Der SKC Beinah Neuses an den Eichen feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Er wurde am 16. März 1919 gegründet. Das Geburtstagsfest wird vom 31. Mai bis 2. Juni in der Festhalle Fischer, die 200 Personen fasst, gefeiert. Die Schirmherrschaft hierfür soll der Landrat übernehmen.

So wie es sich für den Verein gehört, wird im Rahmen der Geburtstagsfeier auch gekegelt. Hierzu lädt der SKC Beinah Neuses an den Eichen alle Freizeit- und Privatmannschaften sowie Sportkegelmannschaften zum Pokalturnier ein. Es können sich für das Turnier auch Mannschaften extra gründen. Gekegelt wird auf den beiden Hausbahnen des Vereins, die sich im Gasthaus Fischer in Neuses an den Eichen befinden. Gekegelt wird in 4er-Mannschaften nach den neuen Kegelrichtlinien: Freizeitsportler müssen 60 Schub und Sportkegler 120 Schub leisten. Gleichzeitig richtet der Verein auch wieder die Ortsmeisterschaften im Kegeln aus. Der Verein möchte damit das Interesse für den Kegelsport, der in jedem Alter ausgeübt werden kann, wecken. Vorsitzender Walter Schmidt erinnerte daran, dass der Kegelsport aus Freizeitmannschaften entstanden sei.

Die Freizeitmannschaften beginnen mit dem Pokalturnier am 18. März und die Sportkegler am 25. März. Andere Terminabsprachen sind aber auch möglich. Anmeldungen sind bei Uwe Fischer, Telefon 09569/340, und beim Vorsitzenden Walter Schmidt unter 0151/10745319 möglich.

Das Festprogramm beginnt am Freitag, 31. Mai, mit einem Böhmischen Abend, den die Neundorfer Blaskapelle gestalten wird. Karten können schön jetzt zum Preis von 5 Euro bei Walter Schmidt erworben werden. Der Festsonntag, 2. Juni, beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst. Nach Frühschoppen und Mittagessen finden um 14 Uhr der Festkommers mit Ehrungen sowie die Siegerehrung des Pokalturniers und der Ortsmeisterschaften statt. Danach soll das Fest gemütlich ausklingen. Michael Stelzner