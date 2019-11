Die Krippensaison beginnt

Pünktlich mit dem ersten Advent beginnt in Herzogenaurach die Krippensaison 2019/2020. Bereits am Donnerstag waren die Krippenfreunde damit beschäftigt, in der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena die umfangreiche Krippe aufzubauen. Dazu waren zahlreiche Helfer gefragt, um die teilweise sperrigen Teile aus den unterschiedlichen Depots zu holen und in der Stadtpfarrkirche zusammenzustellen. Im Anschluss daran sorgten Frauen aus dem Verein dafür, dass die Figuren und Tiere am richtigen Platz stehen.

Die Krippenfreunde Herzogenaurach laden zur Eröffnung der Krippenausstellung und der Präsentation der Kirchenkrippe ein. Diese erfolgt am Samstag, 30. November, um 10 Uhr im Rahmen einer ökumenischen Andacht in der Stadtpfarrkirche, in der auch die von den Gläubigen mitgebrachten Adventskränze gesegnet werden. Die aufwendige Kirchenkrippe, die von den Krippenfreunden gepflegt wird und alljährlich zahlreiche Besucher anzieht, zeigt die erste Szene der Saison.

Ausstellung in der Krypta

Anschließend wird die Ausstellung in der Krypta der Marienkapelle eröffnet. Ausgestellt werden unter anderem die Krippen, die in den Krippenbaukursen der abgelaufenen Saison von Jugendlichen und Erwachsenen in der Werkstatt der Krippen-freunde in Haundorf angefertigten worden sind. maw