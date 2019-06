Nach dem Kirchweihgottesdienst in der Kapelle "Maria von der Immerwährenden Hilfe" in Schammelsdorf zogen die Gläubigen mit Pfarrer Marianus Schramm durch das geschmückte Dorf zu den zwei Fronleichnamsaltären am Baumgärtner-Kreuz und am Schrauder-Kreuz. Nach dem Schlusssegen in der Kapelle segnete Pfarrer Schramm das renovierte Dorfkreuz neben dem Kapellenbau. Foto: J. Beck