Die Kreuze des Lebens

Jesus kniet vor uns. Er nimmt das Kreuz auf sich. Kreuz und Kreuzesträger werden eins. Jesus braucht die Last gar nicht festzuhalten. Sie haftet an ihm. Das Kreuz - manchmal stehen auch wir davor: Warum gerade ich? Warum meine Familie? Warum ein so junger Mensch? Was habe ich falsch gemacht? Zerstörte Lebenspläne, eigene Begrenzungen erfahren, mit Enttäuschungen leben, sich dem Unabänderlichen beugen müssen. "Nicht mein Wille geschieht" - das erfahren wir schmerzlich. Wie Jesus damals in Jerusalem. Beim Tragen unserer Lebenskreuze sind wir in guter Gesellschaft: Jesus trägt sie mit, bis in den Ostermorgen. Mögen wir in größter Dunkelheit den Blick für neues Licht nicht verlieren. Woher es auch strahlt.

Isabella Friedrich,

Gemeindereferentin, Limbach