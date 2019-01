Die Kreativität der Langsamkeit entdecken

"Mach langsam, es pressiert - Die Kreativität der Langsamkeit neu entdecken" lautet der Titel eines Vortrags, in dem Heiner Neuner das Thema "Stress im Alltag" beleuchtet und verschiedene Möglichkeiten zeigt, wie man diesem Problem sinnvoll aus dem Weg gehen kann. Hierzu lädt die "Insel - Begegnungsstätte"am Dienstag, 12. Februar, in ihre Räume in der Bamberger Straße 21 in Forchheim ein. Referent ist Diplom-Theologe Heiner Neuner, ehemaliger Leiter der KLVHS Feuerstein. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. red