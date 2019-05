Die Kraft spiritueller Frauen

Texte christlicher Mystikerinnen zeigen im Laufe des Besinnungstages am Samstag, 11. Mai , Wege in die Stille. Der Meditationstag unter Anleitung von Alexa Hahn findet von 9 Uhr bis 16 Uhr im Haus Contakt statt. Er ist für beginnende sowie in der Meditation erfahrene Frauen und Männer geeignet. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, warme Socken, Decke, Verpflegung. Anmeldung beim Evangelischen Bildungswerk per E-Mail ebw.coburg@elkb.de oder unter Telefon 09561/75984. red