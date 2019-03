Die Kraft der Hoffnung

Die Pfarrei Hochstadt lädt am Sonntag, 24. März, zum Frauentag ein. Beginn ist um 8.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche, den Pater Heribert Arens aus dem Franziskanerkloster Vierzehnheiligen zelebriert. Anschließend, gegen 10 Uhr, hält Pater Heribert in der Katzogelhalle einen Vortrag für die Frauen zum Thema "Von der Kraft der Hoffnung". Hoffnung ist die eigentliche Lebenskraft, sie ist notwendig wie das tägliche Brot. Entzieh' einem Menschen die Nahrung, dann magert er körperlich ab. Entzieh' einem Menschen die Hoffnung, dann magert er seelisch ab. Ohne Hoffnung ist der Mensch lebendig tot. Der Vortrag spürt der Kraft der Hoffnung nach und will zur Hoffnung ermutigen - auch in Situationen, in denen scheinbar kaum etwas zu hoffen ist. Die Teilnehmerinnen werden mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Alle interessierten Frauen, auch aus anderen Pfarreien, sind dazu willkommen. red