Die Kraft der Frühlingskräuter

Die Therapeutin und Kräuterpädagogin Karin Holleis stellt in einem Workshop essbare heimische Kräuter und deren Verwendung vor. Die gemeinsame Herstellung eines Pesto rundet das Programm ab. Der Workshop findet am Donnerstag, 9. Mai, von 16 bis 18 Uhr in den Räumen der Psychosozialen Krebsberatungsstelle Bayreuth, Maximilianstraße 52 - 54, statt. Verbindliche Anmeldung und weitere Informationen unter Telefonnummer 0921/1503044 oder per E-Mail an: kbs-bayreuth@bayerische-krebsgesellschaft.de. red