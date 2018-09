Die Konzentration vor dem Auftritt

Einen besonderen Augenblick der Ruhe und Konzentration vor dem Auftritt im Heimatspiel hat Hans Beudert in einer Momentaufnahme fotografisch festhalten können. Während am Anger das Spiel im vollen Gange ist, bereitet sich Rosina Eckert noch einmal kurz auf ihre Rolle vor, ehe sie als Susanna Dietz vor das Publikum tritt. Das war am letzten Heimatspieltag reichlich gekommen. Bei bestem Wetter wurden rund 400 Zuschauer gezählt. eik/Foto: Hans Beudert