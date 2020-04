Die Kontrollen bringen Drogendelikte ans Licht

Bei Kontrollen in Haßfurt und Zeil hat die Polizei drei Drogendelikte aufgedeckt. Am Montag, 12.30 Uhr, wurde ein 20-jähriger Fahrradfahrer in der Flugplatzstraße in Haßfurt angehalten. Bei seiner Durchsuchung und der mitgeführten Gegenstände wurde ein Joint aufgefunden. Auf den jungen Radler kommt eine Anzeige zu. In der Godelstatt in Haßfurt wurde um 16.45 Uhr ein Audi-Fahrer kontrolliert. Er gab an, am Abend zuvor einen Joint geraucht zu haben. Da ein Urintest positiv verlief, wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe genommen. Die Weiterfahrt wurde dem 20-Jährigen untersagt. In der Sander Straße in Zeil wurden am Montag um 18.10 Uhr zwei junge Männer einer Kontrolle unterzogen. Der 19-Jährige wurde durchsucht, da er sich sehr zittrig verhielt und die Polizei bei ihm Marihuanageruch wahrnahm. Hierbei konnten Marihuana und ein Reaktionsgefäß mit Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Die Durchsuchung des 18-jährigen Begleiters verlief negativ. Die Kontrollen in Haßfurt und Zeil hatte die Haßfurter Polizei vor allem dafür angesetzt, um den Verkehr und die Einhaltung der Vorgaben zum Infektionsschutzgesetz zu überwachen. Offenbar ging es nicht in erster Linie um Rauschgiftdelikte. Jedoch: Zur Sicherheit im Straßenverkehr gehört auch, dass Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer nicht unter Drogeneinfluss stehen.