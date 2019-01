Die Kolpingsfamilie gibt einen Rückblick und plant das Jahr 2019

Die Kolpingsfamilie Unterpreppach-Reutersbrunn-Vorbach lädt ihre Mitglieder und Freunde zur Jahresversammlung für den Sonntag, 3. Februar, um 18 Uhr im Musikprobenheim am Ruppacher Weg ein.

Auf der Tagesordnung steht, wie die Kolpingsfamilie weiter mitteilte, neben den Berichten der Verantwortlichen in Wort und Bild auch die Ehrung langjähriger Mitglieder. Ein weiterer Punkt betrifft eine geringfügige Satzungsänderung für die Vereinigung. Danach richtet sich das Augenmerk auf die örtliche und überörtliche Planung für das gesamte Jahr 2019, wozu auch die Anwesenden ihre Vorschläge einbringen können. Alle an der Kolpingarbeit Interessierten sollten die Gelegenheit wahrnehmen, durch den Besuch der Versammlung die bisherige Arbeit wertzuschätzen und die künftigen Aktivitäten mitzugestalten. Ein geselliger Ausklang mit kleinem Imbiss rundet die Zusammenkunft ab. Die Ansprechpartnerin des seit Jahren fungierenden Leitungsteams, Martina Schwengler, betont in der Einladung zu der Kolping-Jahresversammlung, dass zu dieser Zusammenkunft neben den Mitgliedern alle Familienangehörigen und auch Nichtmitglieder willkommen sind. on