Die Königsberger feiern fünf Tage ihr Pfingstfest

Königsberg und Pfingsten - das passt zusammen. Fünf Tage feiern die Königsberger ab dem morgigen Freitag "ihr" Fest, zu dem sie viele Besucher aus dem Landkreis Haßberge und darüber hinaus erwarten. Höhe- und Schlusspunkt ist am Dienstag der Auszug der historischen Bürgerwehr 1848.

Los geht es am Freitag mit dem Bieranstich auf dem Festplatz am Bleichdamm. Am Samstag folgt der erste Höhepunkt: Gegen 23 Uhr wird das große Feuerwerk gezündet. Vom Schlossberg aus wird die Stadt in glitzerndes Licht getaucht. Am Pfingstsonntag folgt das Standkonzert auf dem Marktplatz und am Pfingstmontag geht es zum ökumenischen Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen auf die Burg. Hier treffen sich Königsberger - aktuelle und ehemalige Einwohner.

Um 8.30 Uhr am Pfingstdienstag marschiert die historische Bürgerwehr von 1848 auf dem Marktplatz auf. Mit einer großen Parade geht es weiter zum Bleichdamm. Mit dem Aufmarsch erinnern die Königsberger an das Revolutionsjahr 1848 und an die Anfänge der Demokratie im Land. Es ist mehr als ein farbprächtiges Spektakel. ks