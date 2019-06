Breitbrunn 13.06.2019

Die "Köhlertaler" spielen beim Anglerfest

Der Sportanglerverein Breitbrunn veranstaltet am Samstag, 22. Juni, sein 40. Anglerfest. Das Fest beginnt um 15 Uhr am Gemeindezentrum in Breitbrunn. Ab 17 Uhr spielen die Köhlertaler Musikanten. Für ...