Die Knetzgauer Musiker können bereits in ihrem neuen Probenraum üben

Der Musikverein in Knetzgau hat sein bestehendes Vereinsgebäude, das im Jahr 1964 in der Sudetenstraße erbaut worden ist, massiv vergrößert. Jetzt wurden die Räumlichkeiten teilweise in Betrieb genommen, wie der Musikverein verlauten ließ.

Vor einem Jahr

Mit dem obligatorischen Spatenstich im Beisein der Vereinsführung, von Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus, Architekt Herbert Hein sowie Bernd Einbecker von der bauausführenden Firma fand vor genau einem Jahr im Januar 2018 der offizielle Start für die Umbaumaßnahme statt. Nach nur einjähriger Bauphase war es jetzt so weit und das neue Musikheim konnte für die Probenarbeiten wieder bezogen werden. Die Musiker sowie der musikalische Leiter Markus Breitinger sind begeistert über den neu gewonnenen Platz und die Akustik in den neuen Proberäumen. Der Klang kann sich durch die Höhe des Raumes gut entfalten und auch von entfernt sitzenden Registern können die gespielten Töne gut gehört werden. Neben dem über 100 Quadratmeter großen Probenraum entstand weiterhin ein neues Notenarchiv mit Stauraum. Im neu geschaffenen Einzelprobenraum wird zukünftig die Musikausbildung der Nachwuchsmusiker abgehalten und auch der neu geschaffene Trachtenraum wurde bereits bezogen und bietet ausreichend Platz für Dirndl, Kniebundhosen sowie Hüte und Schuhe.

Weitere Arbeiten stehen an

Im Innenbereich sind noch einige Arbeiten erforderlich. Neben der Inneneinrichtung wird an weiterem Stauraum gearbeitet und die Planung der Küche hat begonnen. Sobald die Wetterlage besser wird, kann der Außenputz aufgetragen und an den Außenanlagen weitergearbeitet werden. Bei Baukosten von 215 000 Euro und angesichts der über 1300 Stunden, die in Eigenleistung erbracht wurden, ist der Verein weiterhin auf die Hilfe von außen angewiesen, um seinen Traum zu vollenden. red