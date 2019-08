Bad Kissingen vor 12 Stunden

Die Knaben sind jetzt Rentner

1969 haben sie die Mittlere Reife an der Staatlichen Realschule für Knaben bestanden: Das ist jetzt 50 Jahre her, und deshalb haben sie sich jetzt zu einem Wiedersehen in Bad Kissingen getroffen. Aus ...