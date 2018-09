Hemhofen — 60 Jahre schon gehen Eva-Maria und Hans Koch aus Hemhofen gemeinsam durch dick und dünn. Der standesamtliche Hochzeitstag der beiden war schon am 29. August, und da hatten bereits Landrat, Bürgermeister, Freunde und Bekannte Glückwünsche überbracht. Der Freitagnachmittag - der kirchliche Hochzeitstag - war der Familie gewidmet: dem Sohn und zwei Töchtern, fünf Enkelkindern und fünf Urenkeln.

Hans Koch zählt 84 Lenze und ist ein Hemhofener Urgestein. Dort ist er geboren und aufgewachsen. Er hat die Volksschule besucht und Maurer gelernt. Nach der Berufsoberschule in Erlangen ist er noch zwei Winter mit seiner 500er BMW bei Schnee und Eis durch die Fränkische Schweiz nach Bayreuth zur Meisterschule gefahren. "Im Jahr 1957 hatte ich meinen Meisterbrief in der Tasche", erinnert er sich.

Ehefrau Eva-Maria, geborene Bürger, ist 79 Jahre jung und wurde in Breslau in Schlesien geboren. "1945, ich war gerade sechs Jahre alt, sind wir in den Westen geflüchtet und dann endlich in Forchheim gelandet." Nach der 8. Klasse erlernte sie den Beruf der Fleischereifachverkäuferin.

Kennengelernt haben sich die beiden in der Metzgerei ihrer Eltern. "Hans hat seine Brotzeit bei uns gekauft - nebenan arbeitete er gerade an einer Baustelle." Hans strahlt, als er sagt: "Ich nahm Blickkontakt zu ihr auf und bei mir war es Liebe auf den ersten Blick." In Erlangen wurde dann am 31. August in St. Johannes kirchlich geheiratet. "Wir gingen fast fünf Jahre miteinander, bevor die Hochzeitsglocken läuteten", erzählt die Jubelbraut. "Am 31. August haben wir geheiratet und am 1. September hab ich unser Baugeschäft in Hemhofen eröffnet", so Hans Koch stolz.

Nach einem Erfolgsrezept für 60 Jahre Ehe gefragt, meint Jubelbraut Eva-Maria schmunzelnd: "Die kluge Frau folgt ihrem Mann, wohin sie will. Außerdem hab' ich zwei Ohren. Zum einen geht's rein und zum andern raus." Eva-Maria Koch ist noch sehr rüstig, aber sie tut auch etwas dafür. "Mein Schwimmbad hält mich seit 1967 gesund. Jeder Tag beginnt mit Schwimmen."

Gerne ist sie als Sozia auf dem Motorrad, einer Honda "Gold Wing", mit ihrem Hans unterwegs gewesen. Erst vor fünf Jahren haben sie die Maschine verkauft. Seit 20 Jahren ist sie Mitglied im Verein der Meisterfrauen in Erlangen.

Mitglied in 14 Vereinen

Ehemann Hans hat sich von Anfang an in das Gemeindeleben in Hemhofen eingebracht. Er war 20 Jahre im Gemeinderat aktiv, davon zwei Jahre als Zweiter Bürgermeister. 20 Jahre war er Vorsitzender vom Sportverein und 50 Jahre stand er als Tambourmajor an der Spitze des Hemhofener Spielmannszuges.

Ebenfalls vor ungefähr 50 Jahren war er als Besitzer eines Motorbootes Mitbegründer des Motorsportclubs MJC Forchheim. Hans Koch ist Mitglied in insgesamt 14 Vereinen.