Die Kleinen gestalten den Gottesdienst

Die evangelische Kirchengemeinde feiert am Sonntag, 15. September, ihr Gemeindefest rund um die Johanniskirche. Das Fest beginnt mit einem Familiengottesdienst um 10 Uhr. Während des Gottesdienstes wird Birgit Rottmann, die ehemalige Leiterin der Kindertagesstätte "Arche Noah", aus der Leitungstätigkeit verabschiedet und ihre Nachfolgerin, Petra Sterzer, in dieses Amt eingeführt. Die Kindergartenkinder werden den Gottesdienst mitgestalten. Danach besteht die Möglichkeit zum Mittagessen. Gegen eine Spende kann das hausgebraute Kirchweihbier gekostet werden. Am Nachmittag lockt neben Kaffee und Kuchen ein buntes Programm. Kinder können sich auf der Hüpfburg vergnügen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Gitarrengruppe "Saitensprung", der Johannischor und Gary O'Connell an der Orgel. Christa Gilbert hält die Kirchweihpredigt. Um 16 Uhr findet die Gemeindeversammlung für die Kirchengemeinde statt. red