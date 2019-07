Die kleine Version des Johannisfeuers

Johannisfeuer "light" war ein voller Erfolg. Nach über zehn Jahren der Pause sollte es in diesem Jahr wieder ein Johannisfeuer der Forchheimer Feuerwehr geben. Doch machte die anhaltende Trockenheit und das daraus resultierende hohe Risiko dem Veranstalter einen Strich durch die Rechnung. So entschieden sich die Feuerwehrler, eine "Light"-Version im Innenhof des Gerätehauses durchzuführen. Der Stimmung tat die geänderte Örtlichkeit keinen Abbruch, und so wurde ein schönes, wenn auch kleineres Johannisfeuer abgebrannt. Die Feuerwehrkapelle sorgte für die musikalische Unterhaltung. Foto: FFW