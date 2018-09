Die Klassik-Kostprobe in der Kirche begeistert Eberner Gymnasiasten

Eckehard Kiesewetter Im Grunde haben die zweiten Musiktage Ebern längst begonnen - und erste wichtige Erfolge gebracht. Noch ehe sich das "Rückert Ensemble" vom morgigen Freitag an bis Sonntag, 23. September, vor offiziellem Publikum die Ehre gibt, haben Peter Rosenberg und seine Musiker bereits den Nachwuchs beeindruckt.

Schüler des Friedrich-Rückert-Gymnasiums erlebten in den letzten Tagen Proben des Ensembles in der Pfarrkirche St. Laurentius mit. Rosenberg, Leiter der "Musiktage" und langjähriger Erster Konzertmeister der Bamberger Symphoniker, erläuterte ihnen Wissenswertes über die Musik und deren Entstehungszeit sowie über das spannungsvolle Verhältnis von Lied und Dichtung. Vertonungen der Werke Friedrich Rückerts werden auch diesmal wieder im Zentrum der Musiktage stehen.

Hingerissen lauschten die Schüler und ihre Lehrerinnen Kathleen Hümmer und Isabel Fricke dem virtuosen Spiel und viele der Mädchen und Jungen äußerten sich danach begeistert - selbst die "schwere Kost" (Musik von Zwölf-Ton-Komponost Arnold Schönberg) hatte es ihnen angetan. Ein Ziel der von ihm 2017 gegründeten "Musiktage Ebern" erreicht Peter Rosenberg gewiss, die Förderung der Jugend. Er eröffnet ihr und dem weiteren Publikum Zugang zu anspruchsvoller Kammermusik.

Das "Rückert Ensemble", zu dem heute auch die Sopranistin Martina Schilling stößt, verbringt nach mehreren Probenwochen in Rumänien anstrengende und hochkonzentrierte Arbeitstage in Ebern, ehe morgen die " Musiktage 2018" eröffnet werden. Die Konzerte finden am Freitag und Samstag jeweils um 19.30 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt. Wer nichts verpassen will, erwirbt ein Kombiticket für alle drei Termine.