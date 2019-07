Die Klassenkasse für einen guten Zweck geleert

Die Prüfung ist geschafft, die Abschlussfeier vorbei, aber die Klassenkasse noch gefüllt. Die Absolventinnen des Studiengangs "Ernährung und Haushaltsführung" der Landwirtschaftsschule Kulmbach spendeten diesen Betrag von 300 Euro der Geschwister-Gummi-Stiftung.

"Statt Geschenken für Lehrkräfte oder Essen haben wir uns entschlossen, den Betrag zu spenden. Gut ist auch, dass es so in der Region sinnvoll eingesetzt wird," so Elke Glaß in Namen der Absolventinnen. Fünf Absolventinnen sowie die Seminarleiterin kamen dazu zur Geschwister-Gummi-Stiftung und überreichten die Spende zusammen mit eigens gestalteten Geburtstagskalendern.

"Wir freuen uns sehr darüber", so Regina Herath von der Geschwister-Gummi-Stiftung. Mit der Spende wird der Wunsch nach einer Nähmaschine für eine Jugend-Wohngruppe erfüllt. Dank erster Erfolgserlebnisse und schon in kurzer Zeit hergestellter Stücke erlangt das Kind Selbstvertrauen in sich und seine Fähigkeiten. red