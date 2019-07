Die Kita hat jetzt Gottes Segen

Die Weihe neuer Räume stand im Mittelpunkt des Sommerfest der Adelsdorfer Kita "Kunterbunt". Das Motto des Festes war "Gemeinsam sind wir stark", zu dem die Kinder die Geschichte von "Swimmy" durchgearbeitet und als kleine Aufführung einstudiert hatten.

"Tauchen Sie mit uns in eine fantastische und schillernde Unterwasserwelt ein", war in der Einladung zu lesen, und so wurden auch alle Gäste zunächst gebeten, einen Fisch auszuschneiden und zu bemalen. Dieser wurde dann an eine große Glaswand im Gang geklebt.

Spielstrecke im Garten

"Wo viele Menschen viel arbeiten, vertrauen wir darauf, dass Jesus seine Hand schützend über das Gebäude und die Menschen halten möge", sagte der katholische Pfarrer Thomas Ringer, bevor er mit seinem evangelischen Kollegen Jens Arnold die neuen Räume weihte und die dazugehörigen Kreuze segnete.

"Die Kinderbetreuung steht in unserer Gemeinde ganz oben. Die Gesamtkosten unserer Kita mit Außenanlagen betragen gesamt 4,6 Millionen Euro, davon fielen auf diesen Erweiterungsbau 3,4 Millionen Euro", berichtete Bürgermeister Karsten Fischkal (FW). Er begrüßte neben den Leiterinnen Sabrina Lang und Sabrina Rühl auch die zuständige Architektin Petra Elfriede Montanaro vom Architekturbüro Gumbrecht.

"Sehr gut war es, dass die Nutzer vom ersten Spatenstich an mit dabei waren. Alles hat zwischen Bauherrn, Architekten, Bauamt und Nutzern bestens harmoniert. Das ist ein großes Glück", so die Architektin zufrieden. Dann ging es wieder hinaus in den Sonnenschein. Eine ganze Spielstrecke erwartete die Gäste und so war es ein erlebnisreicher Nachmittag mit vielen Aktionen rund um das Thema "Unter dem Meer".