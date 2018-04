Die Kirchners führen nun den VdK-Ortsverein Lautertal

Ingrid Denninger leitete als Zweite Vorsitzende den VdK-Ortsverein Lautergrund nach dem plötzlichen Tod seines Vorsitzenden Klaus Blumberg. Jetzt hat der Lautertaler VdK-Ortsverein mit Andreas Kirchner und seiner Frau Astrid eine neue Vereinsführung. "Ich bin beruflich Kastellan, der Schlossherr von Schloss Ehrenburg und Schloss Rosenau", stellte sich Kirchner bei der Hauptversammlung vor und erläuterte seine Motivation: "Ich bin der Meinung, dass wir in Lautertal weiterhin einen starken VdK brauchen." Astrid Kirchner ist bei der Regierung von Oberfranken beschäftigt. Weitere gewählte Vorstandsmitglieder sind Schriftführerin Ilona Froese, Kerstin Dressel, die Vertreterin der Frauen im Ortsverband, Kassier Horn und die Beisitzer Ingrid Denninger, Uli Kaiser und Evelin Rau.

Bürgermeister Sebastian Straubel dankte für das Engagement in der Gemeinde: "Ihr kümmert euch um die sozialen Fragen, die in unserer Gesellschaft immer wichtiger werden. Ihr als VdK seid die große Stütze hier für unsere lebens- und liebenswerte Gemeinde." mvn