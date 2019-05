Die Kirchengemeinde

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Gleisenau ist Teil des Dekanates Bamberg.

Zur Kirchengemeinde gehören knapp 2000 Gemeindemitglieder in 23 Orten diesseits und jenseits des Mains und innerhalb der politischen Gemeinden Ebelsbach, Eltmann, Lauter, Stettfeld und Breitbrunn. Etwa 17 Prozent der Einwohner in diesen fünf Kommunen sind in der evangelischen Kirche. Altevangelische Orte sind dabei Ebelsbach, Gleisenau sowie Rudendorf und Schönbrunn. gg