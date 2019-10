Die Kirche dankte ihren Helfern

Alle Frauen und Männer, die sich im Laufe des Jahres in der Pfarreiengemeinschaft "Am Weinstock Jesu" ehrenamtlich eingebracht haben, waren zu einer Dankeschön-Feier in den Zeiler Pfarrsaal eingeladen. Erstmals seit vielen Jahren fand die Zusammenkunft bereits im Herbst und nicht in der Nähe zur Adventszeit statt.

Zunächst machte sich ein Teil der Helfer aus Sand, Zeil, Krum und Ziegelanger bei "Walk & Talk" zu einem Spaziergang durch Zeil auf den Weg. Zurück im Pfarrsaal erwarteten die Helfer liebevoll herbstlich eingedeckte Plätze.

Werden und Vergehen

Mit Interpretationen und Gedanken zum Herbstgedicht von Rainer Maria Rilke inspirierte Pfarrer Michael Erhart im meditativen Teil die Besucher zum Nachdenken über das Werden und Vergehen und das Gehal-tensein von Gott. Die gemeinsam gesungenen Lieder wurden musikalisch von Pastoralreferent Norbert Zettelmeier begleitet.

Die Bewirtung der Helfer beim anschließenden Essen lag in den Händen des Pastoralteams und einiger Jugendlichen, die in Kürze gefirmt werden. So konnte durchaus der Fall eintreten, dass die Helfer ihren Schoppen oder das Bier vom Pfarrer oder dem Pastoralreferenten als Kellner gebracht bekamen.

Der Helferdank in der Woche nach Erntedank wurde so zu einem gelungenen Fest. HB