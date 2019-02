Die Kirche beauftragt Wilfried Reus

Wilfried Reus ist neuer Gottesdienstbeauftragter in der Pfarreiengemeinschaft "Am Weinstock Jesu". Im Sonntagsgottesdienst wurde er von Pfarrer Michael Erhart in der Pfarrkirche Sankt Michael Zeil in den Dienst eingeführt und der Gemeinde vorgestellt. Der Seelsorger überreichte Wilfried Reus das Evangeliar und sprach damit dem neuen Gottesdienstbeauf-tragten (GDB) sein Vertrauen aus, dass er das Wort Gottes in zeitgemäßer Sprache den Menschen nahe bringt. Mit Handauflegung und persönlichen Segensworten sprach er Wilfried Reus Gottes guten Segen zu.

Menschen mit Profil

Der Pastoralreferent Norbert Zettelmeier, Diakonatsbewerber Andreas Hofer und die Gottesdienstbeauftragte Brigitte Hamm schlossen sich an und gaben dem neuen Gottesdienstbeauftragten ebenfalls gute Segenswünsche mit auf den Weg.

In der Predigt verglich Pfarrer Michael Erhart das Christsein mit dem Profil eines Autoreifens. Autoreifen mit gutem Profil hinterließen ohne Zweifel tiefe Eindrücke und Spuren. Christen mit Profil ebenfalls. Beim Blick in die Bibel, so der Seelsorger, finde man immer wieder Menschen mit Profil, sagte der Geistliche.

Wilfried Reus erklärte den Gottesdienstbesuchern seine Beweggründe, diese Ausbildung zu machen und diese Aufgabe zu übernehmen. Er legte seinen Überlegungen den Psalm 23 zugrunde, in dem es heißt: "Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen." Reus sprach damit sein Vertrauen zu Gott aus, auf dessen Hilfe er vertraut. HB