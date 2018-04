Die Kirchaicher halten im Derby beim SC Trossenfurt zu zehnt die Null

Die Fußballer des Spitzenreiters DJK Oberschwappach haben am Sonntag wohl sicher kampflos die Punkte erhalten, da ihr Gastgeber TSV Westheim (10.) nicht antrat. Der FC Sand III (6.) setzte sich mit 2:1 gegen den SV Neuschleichach (13.) durch, die Spfr. Unterhohenried (3.) kamen zu einem klaren 7:2 beim SC Geusfeld (9.). Der Tabellenletzte TSV Wülflingen spielte gegen die DJK Dampfach II (11.) 2:2 nicht. Der RSV Unterschleichach (5.) fertigte Traustadt (12.) mit 6:2 ab. Der SV Fatschenbrunn (7.) überraschte mit einem 3:2 beim VfR Hermannsberg (2.). Kirchaich (4.) musste sich beim SC Trossenfurt (8.) mit einem 0:0 begnügen.



FC Sand III -

SV Neuschleichach 2:1

Für beide Mannschaften geht es gegen den Abstieg. Sand verbuchte einen glücklichen Sieg, der Neuschleichach noch wehtun kann. Der SVN ging durch Schnös in der 31. Min. in Führung, die Panzer in der 50. Min. ausglich. Danach war es ein Spiel auf des Messers Schneide, denn beide Teams hätten gewinnen können. Glück hatte dann der FC Sand III mit einem Treffer von Moser in der 86. Min. zum 2:1.

SC Geusfeld -

Spfr. Unterhohenried 2:7

Die Unterhohenrieder können noch einmal oben in der Tabelle mit eingreifen, denn sie setzten sich in Geusfeld klar durch. Der SC ging durch Körber schon in der 5. Min. in Front, doch dann kam Unterhohenried. Märkl glich per Elfmeter in der 10. Min. aus. Kempf besorgte in der 35. Min. das 1:2. Nach dem 1:3 durch Willinger in der 38. Min. ging es in die Pause. Körber traf in der 46. Min. per Strafstoß zum 2:3, doch Jäger erhöhte in der 53. Min. auf 2:4. Willinger schaffte in der 74. Min. das 2:5, dem Jäger in der 79. Min. das 2:6 folgen ließ. Den Schlusspunkt setzte Decker in der 87. Min mit einem Elfmeter zum 2:7.



SG Wülflingen -

DJK Dampfach II 2:2

Die Dampfacher wollten beim Letzten gewinnen und legten los wie die Feuerwehr. Sie gingen durch Fazliu in der 25. Min. mit 1:0 nach vorne, derselbe Spieler verwandelte in der 44. Min. einen Elfmeter zum 0:2. Erst nach dem Wechsel stellte sich Wülflingen immer besser auf den Gegner ein und kam durch Ferreira in der 70. Min. zum 1:2. Danach vergab man durch Pohlreich einen Elfmeter in der 78. Min., doch in der 89. Min war es wieder Pohlreich, der doch noch zum 2:2 einschoss.



RSV Unterschleichach -

SG Traustadt 6:2

Die Unterschleichacher legten gleich richtig los und gingen in der 15. Min. durch Fischer in Führung. In der 21. Min. stand es nach einem Tor von Zitzmann auch schon 2:0. Derselbe Spieler erhöhte in der 25. Min. gar noch auf 3:0. In der 30. Min. kam dann das erste Lebenszeichen der Traustadter mit dem 3:1 durch Mauer. Nach dem Wechsel erzielte Fischer in der 60. Min. mit dem 4:1 die Vorentscheidung, doch Mauer verkürzte in der 64. Min. per Elfmeter noch einmal auf 4:2. Knop schaffte in der 75. Min. das 5:2, Fischer stellte in der 87. Min. mit dem 6:2 den Endstand her.



VfR Hermannsberg -

SV Fatschenbrunn 2:3

Die Hermannsberger wollten unbedingt gewinnen, doch es kam wieder anders. Fatschenbrunn ging durch Hümmer in der 33. Min. nach vorne, Hofmann glich in der 44. Min. per Elfmeter aus. Der VfR Hermannsberg erhöhte durch Frank auf 2:1 in der 60. Min., doch dann legten die Fatschenbrunner einen Endspurt hin. Neundörfer gelang in der 85. Min. das 2:2, und Hornung fabrizierte in der 90. Min. ein Eigentor.



SC Trossenfurt -

TSV Kirchaich 0:0

In diesem Nachbarderby war wieder einmal Feuer drin. Kirchaich wollte nach einigen Niederlagen in Trossenfurt auf keinen Fall verlieren. Dies ging aber schon in der 26. Min. schief, als Mayer die Rote Karte erhielt. Es entwickelte sich eine Abwehrschlacht, aus der der TSV doch noch einen Punkt mitnehmen konnte, denn der SC Trossenfurt scheiterte immer wieder an der sicheren Defensive. sp