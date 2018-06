Die "Kinderwagen-Rallye"

Der Nachwuchs in Unterpreppach scheint gesichert. Im letzten Jahr gab es einige Geburten, und somit wird dem negativen demografischen Trend in Unterpreppach Einhalt geboten. Diese fünf jungen Muttis treffen sich häufiger gemeinsam zur "Kinderwagen-Rallye", oft in unterschiedlicher Besetzung, um mit ihren Sprösslingen eine gemeinsame Ausfahrt zu unternehmen, wie hier auf dem Weg in Richtung Ruppach. Dabei kommt natürlich das Fachsimpeln über die Kleinen nicht zu kurz. In diesem Fall haben die fünf Muttis sogar sechs Kinder dabei, da eine von ihnen Zwillinge hat. Wären hier alle jungen Mütter komplett versammelt, dann wären noch drei oder vier mehr dabei. Foto: Helmut Will