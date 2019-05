Die Kinder zeigten ihre Welt

Das Kindergartenfest im Kindergarten "Arche Noah" in Ebern lief dieses Jahr etwas anders als gewohnt ab. Höhepunkt war die Stadtrallye, zu der die Kinder ihre Eltern mitnahmen. Rund um den Kindergarten und damit auch rund um die Altstadt führte der Weg. Stationen gab es im Wolz'n-Garten, an der städtischen Turnhalle, vor der Stadtbücherei, im Hof des Altenheims, an der Boccia-Bahn beim Bahnhof und natürlich auch im Kindergarten. Das Motto, das die Kindergartenkinder durch das Jahr begleitet, "Zeig mir deine Welt", spiegelte sich im Familienfest wider. Mit Begeisterung zogen die Familien durch die Stadt. Spiel, Gesang und weitere Aktionen bereicherten die Veranstaltung. Foto: Katharina Becht