Die Kinder tanzen in Weilersbach den Betzen aus

Bei schönstem Sommerwetter feierte der SV Gloria Weilersbach mit einem abwechslungsreichen Sport- und Unterhaltungsprogramm sowie einem Gedenkgottesdienst in St. Anna seine Sportlerkerwa.

Zahlreiche Zuschauer lockte das Kinderbetzenaustanzen an. Zwölf Kinderpaare, voraus ein echter Betz aus dem Stall von Benedikt Seiler, marschierten fröhlich mit den Weilersbacher Musikanten zum Sportgelände, wo die Bläser unter Alexander Krause dann auch den Takt angaben und passend zum Tanzvergnügen "So ein Tag, so wunderschön wie heute" spielten.

Denn nicht nur die Sonne strahlte, sondern auch die Gesichter der Mädchen und Jungen, als sie um den Tisch mit dem tickenden Wecker tanzten, während der begehrte Blumenstrauß unter den Kindern die Runde machte. Getanzt wurde in zwei Gruppen. Schließlich schrillte der Wecker für die glücklichen Siegerpaare.

In der Gruppe der kleinen Tänzer waren dies Jana Nützel und Samuel Schmitt, bei der Gruppe der größeren Nina Roppelt und Elia Nolte. Mit einem Ehrentanz der jungen Gewinner und einem Schnitzelessen endete der Kindertanz, wobei sehr deutlich wurde, wie schön es sein kann, wenn Kinder an das Brauchtum herangeführt und in das Dorfleben eingebunden werden. Dies gelang den beiden Organisatorinnen Birgit Amon und Sonja Friepes, die die Kinderschar unter ihre Fittiche genommen hatten.