Die Kinder sammelten Schätze

Die evangelische Gemeinde Maroldsweisach veranstaltete im Rahmen des Ferienprogramms einen Kinderbibeltag unter dem Motto "Gemeinsam sind wir stark". "Am schönsten waren die Spiele", resümierten viele der 26 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Miteinander eroberten sie sich in der Arche einen "Schatz". Sie überlegten, welche Regeln im Sinne Jesus gelten könnten, wenn sie zusammen spielen: etwa einander helfen, auf die Schwachen achten und niemanden auslachen. An Spielstationen sammelten sie Punkte, ganz nebenbei auch in Hilfsbereitschaft, Achtsamkeit und Zusammenhalt. Als die Kinder 100 Punkte gesammelt hatten, ließen sie Luftballons in den Himmel steigen. Foto: Ramona Schrapel